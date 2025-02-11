Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 351/1 An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Thu thập,kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Xuất hóa đơn GTGT.
Lập báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN TNCN…
Nôp các báo cáo thuế theo thời gian quy định.
Làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
Cập nhật và nắm bắt những chính sách thuế mới nhất.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán, ...
Am hiểu pháp luật về thuế và luật doanh nghiệp
Kinh nghiệm 3 năm vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm làm các công ty Kiểm toán là một lợi thế.
Thái độ tích cực, có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt.
Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, học hỏi, làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm Amis.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực: từ 12 triệu trở lên
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 (8h00 đến 7h00)
Thưởng chuyên cần, cơm trưa, tháng lương 13.
Được tham gia BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: C4/39 ấp 3, Đường Lê Đình Chi, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

