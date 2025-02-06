Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH XNK Đại Dương Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDC Him Lam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Thực hiện công tác kế toán thuế, đảm bảo tuân thủ đúng luật thuế hiện hành.

Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và nộp đúng thời hạn.

Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ của các nghiệp vụ kế toán.

Theo dõi công nợ khách hàng, đối chiếu công nợ định kỳ.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu (nếu có).

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán thuế tại các công ty sản xuất, xuất nhập khẩu hoặc công ty trong lĩnh vực FMCG.

Thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý doanh nghiệp (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững luật thuế và các quy định kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm. (Mức lương cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

