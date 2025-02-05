Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Lập các tờ khai, báo cáo nộp cơ quan thuế theo quy định
Chuẩn bị các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm: báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, TNDN, ... và các công việc khác liên quan tới lĩnh vực thuế
Thực hiện việc đối chiếu tình hình nộp thuế với các cơ quan thuế
Tổ chức, triển khai và kiểm soát công tác kế toán thuế cho toàn bộ Công ty
Rà soát, in, hoàn thiện, lưu giữ số liệu sổ sách thuế hàng năm; chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, đầy đủ và hợp lệ của các số liệu trên PM, chứng từ kế toán trong phạm vi phụ trách tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam
Liên tục cập nhật các thông tư, quy định của CQ thuế, BTC tư vấn cho KTT, BGĐ để áp dụng vào thực tế của Công ty tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật
Thực hiện một số công việc theo sự phân công của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 2 năm trở lên đảm trách công việc tương đương
Trung thực, nhanh nhẹn, biết sắp xếp và điều phối công việc linh hoạt
Chịu được áp lực công việc
Nắm bắt các phần mềm kế toán Misa
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm kế toán về thương mại - dịch vụ
Có nguyện vọng làm việc lâu dài.
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp thâm niên
Phép năm theo quy định
Thưởng tháng 13
Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật, hiếu/ hỷ, ...
Hỗ trợ cơm trưa 30k/ phần
Hỗ trợ nhà ở miễn phí cho nhân viên
Cơ hội trải nghiệm dịch vụ miễn phí hoặc theo giá nhân viên
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
Có phòng gym, hồ bơi, bóng bàn, ... trong khuôn viên
Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP – SANG TRỌNG – ĐẲNG CẤP 5 sao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
