Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 - 136 đường số 6A, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Lập các tờ khai, báo cáo nộp cơ quan thuế theo quy định

Chuẩn bị các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm: báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, TNDN, ... và các công việc khác liên quan tới lĩnh vực thuế

Thực hiện việc đối chiếu tình hình nộp thuế với các cơ quan thuế

Tổ chức, triển khai và kiểm soát công tác kế toán thuế cho toàn bộ Công ty

Rà soát, in, hoàn thiện, lưu giữ số liệu sổ sách thuế hàng năm; chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, đầy đủ và hợp lệ của các số liệu trên PM, chứng từ kế toán trong phạm vi phụ trách tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam

Liên tục cập nhật các thông tư, quy định của CQ thuế, BTC tư vấn cho KTT, BGĐ để áp dụng vào thực tế của Công ty tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật

Thực hiện một số công việc theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Nữ

Kinh nghiệm 2 năm trở lên đảm trách công việc tương đương

Trung thực, nhanh nhẹn, biết sắp xếp và điều phối công việc linh hoạt

Chịu được áp lực công việc

Nắm bắt các phần mềm kế toán Misa

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm kế toán về thương mại - dịch vụ

Có nguyện vọng làm việc lâu dài.

Lương thương lượng (tùy kinh nghiệm và năng lực): từ 11 - 15 triệu/ tháng

Phụ cấp thâm niên

Phép năm theo quy định

Thưởng tháng 13

Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật, hiếu/ hỷ, ...

Hỗ trợ cơm trưa 30k/ phần

Hỗ trợ nhà ở miễn phí cho nhân viên

Cơ hội trải nghiệm dịch vụ miễn phí hoặc theo giá nhân viên

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Có phòng gym, hồ bơi, bóng bàn, ... trong khuôn viên

Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP – SANG TRỌNG – ĐẲNG CẤP 5 sao

