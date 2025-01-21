Tuyển Kế toán thuế CTY TNHH AB BEAUTY WORLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CTY TNHH AB BEAUTY WORLD
- Hồ Chí Minh: 198A Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ và các chứng từ kế toán, kiểm tra số liệu phần mềm MISA
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp phát sinh
Theo dõi, kiểm tra số dư cuối kỳ của các báo cáo chi tiết so với tổng hợp
Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng
Lập báo cáo tài chính năm
Các công việc khác khi được Kế toán trưởng phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 27 – 35 tuổi
Giới tính: ưu tiên nữ
Trình độ học vấn: từ Cao đẳng trở lên
Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành tài chính – kế toán
Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 2 năm
Có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ
Tiêu chuẩn khác cần có:
Thông thạo vi tính văn phòng, đặt biệt Excel
Am hiểu phần mềm Misa
Cẩn thận, kiên trì, chịu được áp lực cao
Tại CTY TNHH AB BEAUTY WORLD Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo qui định Luật Lao động.
Được tham gia Team Building/ Du lịch trong năm.
Môi trường làm việc năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH AB BEAUTY WORLD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
