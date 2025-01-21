Tuyển Kế toán thuế CTY TNHH AB BEAUTY WORLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198A Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ và các chứng từ kế toán, kiểm tra số liệu phần mềm MISA

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp phát sinh

Theo dõi, kiểm tra số dư cuối kỳ của các báo cáo chi tiết so với tổng hợp

Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng

Lập báo cáo tài chính năm

Các công việc khác khi được Kế toán trưởng phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiêu chuẩn tuyển chọn:

Độ tuổi: từ 27 – 35 tuổi

Giới tính: ưu tiên nữ

Trình độ học vấn: từ Cao đẳng trở lên

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành tài chính – kế toán

Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 2 năm

Có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ

Tiêu chuẩn khác cần có:

Thông thạo vi tính văn phòng, đặt biệt Excel

Am hiểu phần mềm Misa

Cẩn thận, kiên trì, chịu được áp lực cao

Tại CTY TNHH AB BEAUTY WORLD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 - 14 triệu

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo qui định Luật Lao động.

Được tham gia Team Building/ Du lịch trong năm.

Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH AB BEAUTY WORLD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin