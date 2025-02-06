Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 592 Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hạch toán toàn bộ nghiệp vụ phát sinh liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (nợ phải trả, phải thu, hàng tồn kho, chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi nhận doanh thu,...)

Rà soát và đối chiếu hóa đơn, chứng từ, chứng minh hợp lệ về mặt kế toán

Phân tích và báo cáo tình hình biến động các khoản mục trên báo cáo tài chính

Lập báo cáo thuế theo quy định của nhà nước

Xử lý các vấn đề liên quan đến công nợ, đối soát công nợ

Theo dõi, cập nhật các thay đổi về chính sách thuế

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán

Có chứng chỉ Kế toán viên hành nghề (ưu tiên)

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán

Có kiến thức vững chắc về Luật kế toán, Kế toán thuế

Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm kế toán chuyên dụng

Có khả năng phân tích và báo cáo tài chính

Có khả năng làm việc độc lập, tỉ mỉ, chính xác

Có khả năng chịu áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHOP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ : 8.000.000-10.000.000 đ + Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày.

Tham gia bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế theo quy định

Được nghỉ các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

Các chế độ phúc lợi : Tăng lương, thưởng, lương tháng 13, nghỉ mát , tất niên, các chế độ khác khi kí hợp đồng chính thức

Các đãi ngộ khác: Trao đổi khi phỏng vấn

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2- sáng thứ 7, nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHOP

