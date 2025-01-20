Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện và theo dõi các công việc liên quan đến các khoản thuế phát sinh của Doanh nghiệp và Nhân sự công ty.

Thực hiện kê khai, lập báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN...) theo đúng quy định hiện hành.

Lập quyết toán thuế định kỳ; phối hợp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Theo dõi, cập nhật kịp thời các thay đổi của chính sách thuế và tư vấn áp dụng cho doanh nghiệp.

Kiểm tra, kiểm soát hóa đơn, chứng từ kế toán để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu của cấp quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Kế toán Thuế, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại công ty trong lĩnh vực bất động sản.

Am hiểu sâu về các quy định pháp luật liên quan đến thuế, chế độ kế toán và tài chính doanh nghiệp.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng (Excel, Word,...).

Kỹ năng làm việc chi tiết, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, sinh nhật.

Thưởng theo doanh số bán hàng của công ty.

Du lịch, teambuilding, các hoạt động gắn kết nhân viên.

Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ.

Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái, cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY

