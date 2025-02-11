Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: VP 10D1, Nguyễn Thị Minh Khai, ĐaKao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

- Kê khai, nộp thuế định kỳ:

• Lập và nộp các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuế môn bài, thuế nhà thầu... theo đúng quy định

• Theo dõi tình hình nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế của Công ty

• Đảm bảo các nghĩa vụ thuế của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật

- Quản lý hóa đơn, chứng từ thuế:

• Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn đầu vào, đầu ra đảm bảo hợp lệ, hợp pháp

• Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán thuế khoa học, dể tra cứu

- Quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế:

• Hỗ trợ quyết toán thuế định kỳ, làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu

• Cập nhật các thay đổi về luật thuế, tư vấn cho Ban lãnh đạo về các chính sách thuế liên quan

• Tham gia giải trình khi có cơ quan thanh tra, kiểm tra thuế

- Về kế toán tài chính:

• Hạch toán các bút toán liên quan đến thuế

• Đối chiếu số liệu thuế với sổ sách kế toán, đảm bảo chính xác

• Lập báo cáo tài chính của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

- Tối thiếu 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế, ưu tiên đã làm trong ngành khách sạn, chuỗi nhà hàng

- Am hiểu luật thuế và quy định kế toán tại Việt Nam

- Thành thạo phần mềm kế toán và Excel

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc

- Khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với các bộ phận liên quan

Tại CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12.000.000 – 14.000.000

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội nhiều cơ hội học hỏi, thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE

