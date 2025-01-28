Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TDL-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TDL-TECH
- Hồ Chí Minh:
- 3/10 Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tiếp nhận, cập nhật chứng từ liên quan đến các khoản thu, chi. Nhận chứng từ từ các bộ phận (hóa đơn, biên bản giao nhận, phiếu nhập xuất kho…) để thanh toán.
Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo qui định.
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của BGD.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao Đẳng
Am hiểu về luật kế toán, luật thuế
Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán
Nhanh nhẹn, cẩn thận và trách nhiệm cao trong công việc
Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên
Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm kế toán
Hình thức: Nhân viên chính thức
Thời gian thử việc : 02 tháng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TDL-TECH Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm, phép, ... theo quy định của nhà nước và chính sách của công ty.
Xem xét Lương định kỳ theo quy chế Công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TDL-TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI