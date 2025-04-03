Tuyển Kế toán tiền lương Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 41, tòa nhà Keangnam, Landmark 72, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp đóng góp xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn về tiền lương và chính sách cho người lao động áp dụng tại Công ty.-

Phê duyệt các kế hoạch, tờ trình đề xuất các loại quỹ đóng góp, các khoản chi ngân sách BHXH, ngân sách quốc phòng; thu/nộp các loại BHXH…

Theo dõi, quản lý, thanh quyết toán và ghi sổ kế toán các khoản chi phí lương và các khoản trích theo lương của đơn vị tuân thủ đúng các quy trình quy định quản lý của Công ty, pháp luật nhà nước.

Lập báo cáo, phân tích biến động tăng giảm và thẩm định quyết toán ngân sách với Cục tài chính - BQP, Cơ quan BHXH - BQP, Thu/nộp các loại BHXH, các loại quỹ đóng góp của CBNV trong Công ty.

Soát xét dữ liệu kế toán, lập hồ sơ kê khai thuế, lập yêu cầu chuyển tiền nộp NSNN, lưu giữ giấy nộp tiền thuế và lưu trữ hồ sơ kê khai thuế

Lập các loại báo cáo liên quan đến kế hoạch, thực hiện công tác thu nộp ngân sách.

Phối hợp với các đơn vị trong Công ty việc làm việc với Cơ quan thuế, Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến Thuế, hóa đơn, chứng từ (cung cấp hồ sơ, báo cáo giải trình, …).

Làm việc với Cơ quan thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về thuế như kê khai, kê khai bổ sung, đối chiếu, xác nhận nộp thuế và xử lý các chênh lệch, sai sót, các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp thuế theo hồ sơ kê khai, các thủ tục đóng/mở, chấm dứt hoạt động Mã số thuế, thủ tục đăng ký, thông báo phát hành, báo cáo tình hình sử dụng, hủy Hóa đơn ấn chỉ

Cung cấp Hồ sơ kê khai, giấy nộp tiền thuế, xác nhận khấu trừ thuế, xác nhận công nợ thuế phục vụ công tác tham gia đấu thầu tại đơn vị.

Xây dựng quy trình, hướng dẫn liên quan đến công tác kê khai, nộp thuế, hạch toán kế toán thuế, thủ tục hành chính thuế, hóa đơn ấn chỉ. Tham gia, phối hợp xây dựng các hệ thống phần mềm liên quan đến công tác thuế.

Các công việc khác của kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ĐH trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

3 Năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực.

Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán, nguyên tắc kế toán, quy trình kế toán, quy chế tài chính, đặc biệt nắm vững các nghiệp vụ liên quan tới chi phí.

Thành thạo tin học văn phòng

Có kỹ năng sử dụng các công cụ, phần mềm kế toán của công ty.

Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng

Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

12 Ngày phép theo luật Lao động và 3 ngày nghỉ mát, nghỉ lễ 22/12.

Tiền thưởng cho những dịp đặc biệt.

Chế độ bảo hiểm.

Trang thiết bị được cung cấp.

Review lương vào tháng 3 hàng năm

Đào tạo: tài trợ chứng chỉ,...

Chế độ ghi nhận và khen thưởng kịp thời

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh.

Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt, không có phạt.

Các câu lạc bộ công ty: Bóng bàn, Bóng đá, Pes, Bi-a, AOE, v.v.

Tận hưởng nhiều sự kiện của công ty, từ thi đấu thể thao, tiệc sinh nhật hàng tháng, xây dựng đội ngũ hàng quý đến tiệc năm mới, chuyến đi công ty, v.v.

Góc sách miễn phí với những cuốn sách chọn lọc.

Miễn phí cà phê, trà. ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin