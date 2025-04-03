Tuyển Kế toán tiền lương Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tiền lương Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Kế toán tiền lương

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 41, tòa nhà Keangnam, Landmark 72, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp đóng góp xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn về tiền lương và chính sách cho người lao động áp dụng tại Công ty.-
Phê duyệt các kế hoạch, tờ trình đề xuất các loại quỹ đóng góp, các khoản chi ngân sách BHXH, ngân sách quốc phòng; thu/nộp các loại BHXH…
Theo dõi, quản lý, thanh quyết toán và ghi sổ kế toán các khoản chi phí lương và các khoản trích theo lương của đơn vị tuân thủ đúng các quy trình quy định quản lý của Công ty, pháp luật nhà nước.
Lập báo cáo, phân tích biến động tăng giảm và thẩm định quyết toán ngân sách với Cục tài chính - BQP, Cơ quan BHXH - BQP, Thu/nộp các loại BHXH, các loại quỹ đóng góp của CBNV trong Công ty.
Soát xét dữ liệu kế toán, lập hồ sơ kê khai thuế, lập yêu cầu chuyển tiền nộp NSNN, lưu giữ giấy nộp tiền thuế và lưu trữ hồ sơ kê khai thuế
Lập các loại báo cáo liên quan đến kế hoạch, thực hiện công tác thu nộp ngân sách.
Phối hợp với các đơn vị trong Công ty việc làm việc với Cơ quan thuế, Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến Thuế, hóa đơn, chứng từ (cung cấp hồ sơ, báo cáo giải trình, …).
Làm việc với Cơ quan thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về thuế như kê khai, kê khai bổ sung, đối chiếu, xác nhận nộp thuế và xử lý các chênh lệch, sai sót, các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp thuế theo hồ sơ kê khai, các thủ tục đóng/mở, chấm dứt hoạt động Mã số thuế, thủ tục đăng ký, thông báo phát hành, báo cáo tình hình sử dụng, hủy Hóa đơn ấn chỉ
Cung cấp Hồ sơ kê khai, giấy nộp tiền thuế, xác nhận khấu trừ thuế, xác nhận công nợ thuế phục vụ công tác tham gia đấu thầu tại đơn vị.
Xây dựng quy trình, hướng dẫn liên quan đến công tác kê khai, nộp thuế, hạch toán kế toán thuế, thủ tục hành chính thuế, hóa đơn ấn chỉ. Tham gia, phối hợp xây dựng các hệ thống phần mềm liên quan đến công tác thuế.
Các công việc khác của kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ĐH trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.
3 Năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực.
Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán, nguyên tắc kế toán, quy trình kế toán, quy chế tài chính, đặc biệt nắm vững các nghiệp vụ liên quan tới chi phí.
Thành thạo tin học văn phòng
Có kỹ năng sử dụng các công cụ, phần mềm kế toán của công ty.
Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng

Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

12 Ngày phép theo luật Lao động và 3 ngày nghỉ mát, nghỉ lễ 22/12.
Tiền thưởng cho những dịp đặc biệt.
Chế độ bảo hiểm.
Trang thiết bị được cung cấp.
Review lương vào tháng 3 hàng năm
Đào tạo: tài trợ chứng chỉ,...
Chế độ ghi nhận và khen thưởng kịp thời
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh.
Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt, không có phạt.
Các câu lạc bộ công ty: Bóng bàn, Bóng đá, Pes, Bi-a, AOE, v.v.
Tận hưởng nhiều sự kiện của công ty, từ thi đấu thể thao, tiệc sinh nhật hàng tháng, xây dựng đội ngũ hàng quý đến tiệc năm mới, chuyến đi công ty, v.v.
Góc sách miễn phí với những cuốn sách chọn lọc.
Miễn phí cà phê, trà. ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 41 Landmark 72 Keangnam, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tien-luong-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job344788
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Tuyển Kế toán tiền lương INOUE Rubber Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Prime Group
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
Công ty Cổ Phần Prime Group
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE làm việc tại Nghệ An thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Hạn nộp: 03/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eup Group
Tuyển Kế toán tiền lương Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Eup Group
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Hạn nộp: 27/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 28/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Tuyển Kế toán tiền lương INOUE Rubber Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Prime Group
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
Công ty Cổ Phần Prime Group
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Tuyển Kế toán tiền lương CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE làm việc tại Nghệ An thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
Hạn nộp: 03/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eup Group
Tuyển Kế toán tiền lương Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Eup Group
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Hạn nộp: 27/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 28/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tiền lương Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD Công ty Cổ Phần Prime Group
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương INOUE Rubber Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm