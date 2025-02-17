Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Việt Hồng, 58 Phố Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Nhập hóa đơn đầu vào, đầu ra

- Xuất, nhập kho để ghép mã hàng hóa, xuất và phân bổ phụ kiện.

- Theo dõi hàng tồn kho, hàng gửi kho

- Lập báo cáo hàng tồn kho hàng

- Chạy giá vốn, check lại BCTC các Tài khoản mình hạch toán.



- Là nữ

- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm kế toán

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ T2-T6, sáng thứ 7 làm tại nhà hoặc lên công ty

- Lương 10-12tr

- Review lương hàng năm

- Đóng BHXH, thưởng lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

