Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Việt Hồng, 58 Phố Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Nhập hóa đơn đầu vào, đầu ra
- Xuất, nhập kho để ghép mã hàng hóa, xuất và phân bổ phụ kiện.
- Theo dõi hàng tồn kho, hàng gửi kho
- Lập báo cáo hàng tồn kho hàng
- Chạy giá vốn, check lại BCTC các Tài khoản mình hạch toán.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là nữ
- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm kế toán
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ T2-T6, sáng thứ 7 làm tại nhà hoặc lên công ty
- Lương 10-12tr
- Review lương hàng năm
- Đóng BHXH, thưởng lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

