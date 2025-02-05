Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP
- Hà Nội: 230 sao biển 1, ocean park, gia lâm hà nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày.
Lập báo cáo doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh hàng ngày, tháng, quý trình ban Giám Đốc.
Hạch toán các tài khoản kế toán như thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, ... Lập quyết toán.
Theo dõi công nợ của doanh nghiệp.
Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu.
Lập tờ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN... và các loại thuế khác nếu cần nộp báo cáo.
Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm
Thành thạo Excel, gg sheet, phần mềm kế toán Misa
Am hiểu về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hiện hành và các văn bản pháp luật trực tiếp liên quan đến công việc.
Làm việc khoa học, có tinh thần trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Được nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, hưởng các chế độ theo quy định: BHXH, ...
Được học tập phát triển bản thân, kỹ năng mềm ,...
Được cung cấp đầy đủ các thiết bị làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
