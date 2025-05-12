Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ALI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ALI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tòa Technosoft , Ngõ 15 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Mục tiêu công việc:
Ghi chép, tổng hợp và lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định.
Kiểm tra, rà soát các nghiệp vụ kế toán để đảm bảo tính chính xác.
Tham mưu cho ban giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán.
Nhiệm vụ chính:
Xây dựng, ban hành các quy định về kế toán, tài chính.
Thực hiện công tác kế toán theo đúng quy định.
Thu thập, xử lý thông tin kế toán từ các bộ phận.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.
Hỗ trợ ban giám đốc trong việc ra quyết định kinh doanh.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.
Kiến thức chuyên môn: Am hiểu các quy định pháp luật về kế toán, tài chính.
Kỹ năng: Lập báo cáo tài chính, phân tích dữ liệu, giao tiếp và thuyết trình.
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm làm kế toán tổng hợp.
Ưu tiên: Có chứng chỉ hành nghề kế toán, kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ALI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh,12-14tr phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.đàm phán
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ALI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ ALI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 tòa nhà B4/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

