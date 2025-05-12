Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dược phẩm Innocare làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dược phẩm Innocare làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Công ty TNHH Dược phẩm Innocare
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Công ty TNHH Dược phẩm Innocare

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Dược phẩm Innocare

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 558 Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...
Xuất hóa đơn và gửi hóa đơn cho các doanh nghiệp.
Theo dõi và quản lý công nợ.
Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang
Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu
Làm hồ sơ báo cáo thuế định kỳ 3 tháng và báo cáo tài chính hàng năm.
Chủ động cân đối chi phí – doanh thu để tối ưu hóa chi phí doanh nghiệp và giảm thiểu thất thoát các chi phí hợp lệ của doanh nghiệp
Kết nối bàn giao hàng hóa với các đối tác Logicstics.
Báo cáo dữ liệu với cấp trên.
Thực hiện các công việc khác của công ty khi được quản lý chỉ định.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ở vị trí tương tự từ 04 năm trở lên.
Ưu tiên ứng viên sinh sống quanh khu vực Hà Đông
Trung thực, cẩn thận.
Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Nam/Nữ Tuổi từ 27-40
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Thành thạo trên phần mềm kế toán Misa

Tại Công ty TNHH Dược phẩm Innocare Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 14.000.000đ – 17.000.000đ tùy kinh nghiệm và năng lực.
Phép năm, thưởng lễ tết theo quy định.
Du lịch công ty hằng năm.
Thưởng lương tháng 13 khi làm đủ 12 tháng chính thức.
Cơ hội thăng tiến và được hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong thời gian công tác tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược phẩm Innocare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược phẩm Innocare

Công ty TNHH Dược phẩm Innocare

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 558 Quang Trung, La Khê, Hà Đông, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

