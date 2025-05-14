Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN CHI HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C8 - 34 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

• Kiểm tra, đối chiếu, hạch toán và kê khai các loại thuế (GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu...) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

• Lập báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý, năm) và nộp đúng hạn theo quy định.

• Theo dõi, quản lý công nợ thuế, thực hiện quyết toán thuế, giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

• Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đầu vào – đầu ra, đảm bảo tuân thủ các quy định về hóa đơn điện tử.

• Hỗ trợ công tác kiểm toán, quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế và các bên liên quan.

• Cập nhật kịp thời các chính sách, quy định mới về thuế và tư vấn cho ban lãnh đạo về các chính sách thuế có lợi cho doanh nghiệp.

• Phối hợp với các phòng ban liên quan để tối ưu hóa việc kê khai thuế, giảm thiểu rủi ro thuế.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

• Có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế và hoàn thuế

• Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm ở lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu

• Nắm vững các quy định về kế toán, thuế hiện hành.

• Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

• Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo tốt.

• Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

• Khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN CHI HUY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 15 - 25 triệu (sẽ thoả thuận trực tiếp trong vòng phỏng vấn)

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

• Du lịch hàng năm, team building, ...

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

• Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

