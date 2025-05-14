Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN CHI HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN CHI HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN CHI HUY
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN CHI HUY

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN CHI HUY

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C8

- 34 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Kiểm tra, đối chiếu, hạch toán và kê khai các loại thuế (GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu...) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
• Lập báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý, năm) và nộp đúng hạn theo quy định.
• Theo dõi, quản lý công nợ thuế, thực hiện quyết toán thuế, giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
• Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đầu vào – đầu ra, đảm bảo tuân thủ các quy định về hóa đơn điện tử.
• Hỗ trợ công tác kiểm toán, quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế và các bên liên quan.
• Cập nhật kịp thời các chính sách, quy định mới về thuế và tư vấn cho ban lãnh đạo về các chính sách thuế có lợi cho doanh nghiệp.
• Phối hợp với các phòng ban liên quan để tối ưu hóa việc kê khai thuế, giảm thiểu rủi ro thuế.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế và hoàn thuế
• Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm ở lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu
• Nắm vững các quy định về kế toán, thuế hiện hành.
• Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).
• Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo tốt.
• Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
• Khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN CHI HUY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 15 - 25 triệu (sẽ thoả thuận trực tiếp trong vòng phỏng vấn)
• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)
• Du lịch hàng năm, team building, ...
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
• Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN CHI HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN CHI HUY

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHAN CHI HUY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

