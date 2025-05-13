Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH 79 An Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH 79 An Khánh
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Công ty TNHH 79 An Khánh

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH 79 An Khánh

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 79 Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
Tính giá thành sản phẩm;
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, nghiệp vụ khác;
Quản lý/lên kế hoạch nhập hàng với các nhà cung cấp
Lưu trữ/Quản lý sổ sách, tài liệu kế toán, thuế của công ty
Quản lý/Xuất hóa đơn VAT đầu vào - đầu ra
Thực hiện các báo cáo và đầu việc khác theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thao tác thành tạo tin học văn phòng (Word, Excel)
Có kinh nghiệm với các phần mềm Quản lí bán hàng (MISA, SAPO,...) là lợi thế
Trung thực, cẩn thận

Tại Công ty TNHH 79 An Khánh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Trao đổi khi phỏng vấn
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng trách nhiệm/năng suất/kết quả kinh doanh
Thưởng theo dịp: Lễ, Tết, Hiếu/Hỷ, Sinh nhật
Ngày phép: 4 ngày nghỉ/tháng NV tự thu xếp linh hoạt
Nghỉ lễ các dịp theo bố trí của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH 79 An Khánh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH 79 An Khánh

Công ty TNHH 79 An Khánh

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 79 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

