Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH 79 An Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 79 Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;

Tính giá thành sản phẩm;

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, nghiệp vụ khác;

Quản lý/lên kế hoạch nhập hàng với các nhà cung cấp

Lưu trữ/Quản lý sổ sách, tài liệu kế toán, thuế của công ty

Quản lý/Xuất hóa đơn VAT đầu vào - đầu ra

Thực hiện các báo cáo và đầu việc khác theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thao tác thành tạo tin học văn phòng (Word, Excel)

Có kinh nghiệm với các phần mềm Quản lí bán hàng (MISA, SAPO,...) là lợi thế

Trung thực, cẩn thận

Tại Công ty TNHH 79 An Khánh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Trao đổi khi phỏng vấn

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Phụ cấp ăn trưa

Thưởng trách nhiệm/năng suất/kết quả kinh doanh

Thưởng theo dịp: Lễ, Tết, Hiếu/Hỷ, Sinh nhật

Ngày phép: 4 ngày nghỉ/tháng NV tự thu xếp linh hoạt

Nghỉ lễ các dịp theo bố trí của công ty

