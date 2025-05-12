Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Foresa 4, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Kiểm soát các nghiệp vụ hạch toán kế toán phần mềm Bravo, ký chứng từ phiếu nhập mua, phiếu kế toán,…
Lập báo cáo tài chính và kê khai quyết toán thuế TNDN
Chuẩn bị số liệu, tài liệu trong công tác kiểm toán, quyết toán
Làm các bảng biểu, giải trình trong công tác hoàn thuế
Kiểm tra các bút toán và khóa chứng từ trên sổ sách phần mềm
Kiểm tra ký nháy hồ sơ thanh toán
Lập báo cáo tài chính (Quản trị)
Các nghiệp vụ khác khi được phân công
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã sử dụng hoặc biết sử dụng các phần mềm kế toán Bravo, Fast, Misa, Vacom
Đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sản xuất
Đã làm vị trí Kế toán tổng hợp tại các công ty sản xuất
Đã làm hồ sơ hoàn thuế
Đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sản xuất
Đã làm vị trí Kế toán tổng hợp tại các công ty sản xuất
Đã làm hồ sơ hoàn thuế
Tại CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 18-25tr (thỏa thuận)
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ T2-T7 (nghỉ 2 thứ 7/tháng)
Ăn trưa tại công ty (Đạt tiêu chuẩn chất lượng)
Phúc lợi đầy đủ theo quy đinh
Cơ hội học tập và thăng tiến
Xét điều chỉnh thu nhập hàng năm
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ T2-T7 (nghỉ 2 thứ 7/tháng)
Ăn trưa tại công ty (Đạt tiêu chuẩn chất lượng)
Phúc lợi đầy đủ theo quy đinh
Cơ hội học tập và thăng tiến
Xét điều chỉnh thu nhập hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI