Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Foresa 4, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Kiểm soát các nghiệp vụ hạch toán kế toán phần mềm Bravo, ký chứng từ phiếu nhập mua, phiếu kế toán,…

Lập báo cáo tài chính và kê khai quyết toán thuế TNDN

Chuẩn bị số liệu, tài liệu trong công tác kiểm toán, quyết toán

Làm các bảng biểu, giải trình trong công tác hoàn thuế

Kiểm tra các bút toán và khóa chứng từ trên sổ sách phần mềm

Kiểm tra ký nháy hồ sơ thanh toán

Lập báo cáo tài chính (Quản trị)

Các nghiệp vụ khác khi được phân công

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã sử dụng hoặc biết sử dụng các phần mềm kế toán Bravo, Fast, Misa, Vacom

Đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sản xuất

Đã làm vị trí Kế toán tổng hợp tại các công ty sản xuất

Đã làm hồ sơ hoàn thuế

Tại CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18-25tr (thỏa thuận)

Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ T2-T7 (nghỉ 2 thứ 7/tháng)

Ăn trưa tại công ty (Đạt tiêu chuẩn chất lượng)

Phúc lợi đầy đủ theo quy đinh

Cơ hội học tập và thăng tiến

Xét điều chỉnh thu nhập hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.