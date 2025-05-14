Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SARA QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3A, 3A Building, số 3, ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ, hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào, phân bổ chi phí hàng kỳ.

- Hạch toán chứng từ, hóa đơn, các chi phí phát sinh trong kỳ, lương, các khoản trích, ...

- Kê khai thuế, các báo cáo của cơ quan thuế theo Quý và BCTC theo năm đúng kỳ hạn, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Quyết toán thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

- Tổng hợp báo cáo nội bộ cho cấp trên hàng kỳ hoặc đột xuất khi cấp trên yêu cầu.

- Lập kế hoạch và báo cáo dòng tiền của công ty.

- Tư vấn cho ban lãnh đạo về quy trình, hệ thống kế toán tài chính.

- Đề xuất các giải pháp nhằm vận dụng linh hoạt các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, pháp luật thuế trong công tác hạch toán kế toán tại Công ty

- Lưu trữ và bảo mật các giấy tờ nội bộ.

- Các công việc khác do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

- Đã có kinh nghiệm quyết toán thuế và lên báo cáo tài chính

- Tốt nghiệp đại học/ Cao đẳng chuyên ngành.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

- Có mong muốn gắn bó với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SARA QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Cứng 20 - 25 Triệu + Phụ cấp + Thưởng.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN.

- Chế độ thưởng các ngày Lễ, Tết, nghỉ phép hàng năm, chế độ nghỉ mát theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

- Cơ hội thăng tiến cao.

- Tăng lương theo thời gian và năng lực làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SARA QUỐC TẾ

