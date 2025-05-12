Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 7799 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 238 Âu Cơ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

1. Kế toán thuế

- Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, hóa đơn đầu vào, đầu ra đảm bảo hợp lệ, hợp pháp theo quy định của pháp luật về thuế.

- Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ theo quy định (thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, v.v.).

- Kiểm tra và cân đối số liệu kế toán, đảm bảo số liệu hợp lý, hợp lệ trước khi lập báo cáo tài chính.

2. Kế toán nội bộ

- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.

- Theo dõi và kiểm soát doanh thu, chi phí hoạt động của công ty.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban giám đốc.

- Quản lý và theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

- Phối hợp với bộ phận kho :

• Kiểm tra, giám sát việc quản lý xuất nhập NVL, CCDC và TSCĐ

• Định kỳ thực hiện kiểm kê NVL, CCDC, TSCĐ cùng bộ phận kho để đảm bảo số liệu khớp đúng và tài sản không bị thất thoát.

- Phân chia công việc, đào tạo kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp

- Hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ kế toán nội bộ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

Giới tính: Nữ

Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, kế toán thuế

- Am hiểu về các quy định kế toán, thuế, luật doanh nghiệp.

Kỹ năng:

- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, MISA AMIS hoặc các phần mềm tương đương).

- Sử dụng tốt Microsoft Excel, Word.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 7799 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 14-17 triệu/tháng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

- Phúc lợi cho bản thân và người thân (ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ, trung thu, ...)

- Thưởng lương tháng 13 và quà cho các ngày 20/10, 8/3

- Du lịch hàng năm, team building, sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 7799 VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin