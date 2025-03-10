Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE
- Hồ Chí Minh:
- 43 đường số 36 Khu đô thị Vạn Phúc Thành Phố Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lập Báo cáo tài chính tháng/quý/năm theo quy định của CQT và theo quy định của công ty.
Cân đối chi phí đầu vào của từng dự án: Vật tư thiết bị, nhân công, vận chuyển.
Lập và nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,.. theo đúng kỳ thuế và nghĩa vụ phát sinh của doanh nghiệp.
Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản lý
Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng, dự trù chi phí và lên kế hoạch dòng tiền hàng tuần, tháng quý của cơ sở đảm nhiệm.
Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp.
Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí KTTH ngành xây dựng
Sử dụng thành thạo Excel ( biết sd phần mềm Fast là lợi thế )
Là người chính trực đáng tin cậy trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ thưởng
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật
Du lịch, team building hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
