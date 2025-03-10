Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43 đường số 36 Khu đô thị Vạn Phúc Thành Phố Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập Báo cáo tài chính tháng/quý/năm theo quy định của CQT và theo quy định của công ty.

Cân đối chi phí đầu vào của từng dự án: Vật tư thiết bị, nhân công, vận chuyển.

Lập và nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,.. theo đúng kỳ thuế và nghĩa vụ phát sinh của doanh nghiệp.

Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản lý

Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng, dự trù chi phí và lên kế hoạch dòng tiền hàng tuần, tháng quý của cơ sở đảm nhiệm.

Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp.

Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí KTTH ngành xây dựng

Sử dụng thành thạo Excel ( biết sd phần mềm Fast là lợi thế )

Là người chính trực đáng tin cậy trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Chế độ thưởng

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật

Du lịch, team building hàng năm

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin