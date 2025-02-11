Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 289/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, TP HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Theo dõi, kiểm tra hồ sơ thanh toán từ các phòng ban (kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ,chứng từ thanh toán...)

Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế.

Lập báo cáo tài chính và các báo cáo giải trình chi tiết Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Tiếp đơn, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc 5 năm trở lên

- Sáng tạo, nhiệt tình, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng cuối năm dựa vào tình hình kinh doanh của công ty.

- Tăng lương hàng năm.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ

- Môi trường làm việc thân thiện, kết nối, chế độ phúc lợi tốt, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company

