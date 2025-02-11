Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 7A Lê Công Kiều, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán:

Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán.

Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính

Lập báo cáo quản trị khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Quản lý tài sản cố định:

Theo dõi, quản lý tài sản cố định của công ty.

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến khấu hao tài sản cố định.

Quản lý công nợ:

Quản lý công nợ phải thu, phải trả.

Theo dõi và đôn đốc việc thu hồi công nợ.

Quản lý kho và chi phí sản xuất:

o Theo dõi nhập xuất tồn.

o

o Theo dõi chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm

Hỗ trợ các bộ phận khác:

Cung cấp thông tin quản trị cho các bộ phận khi có yêu cầu.

Tham gia vào các dự án khác của công ty khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:

Am hiểu sâu về các nguyên tắc kế toán, luật thuế.

Hiểu biết về phần mềm kế toán Misa.

Có kiến thức về PnL (Profit and Loss) và các báo cáo tài chính khác.

Có kiến thức về qui định t anoàn thực phẩm

Kỹ năng:

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word).

Khả năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Phẩm chất:

Trung thực: Luôn trung thực trong công việc.

Cẩn thận: Cẩn trọng trong từng nghiệp vụ kế toán.

Siêng năng: Chủ động trong công việc, luôn tìm tòi học hỏi.

Chịu khó: Sẵn sàng làm việc overtime khi cần thiết.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ đãi ngộ: Đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ.

Cơ hội thăng tiến: Nhiều cơ hội để phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b

