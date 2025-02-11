Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 7A Lê Công Kiều, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán:
Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
Kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán.
Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính
Lập báo cáo quản trị khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Quản lý tài sản cố định:
Theo dõi, quản lý tài sản cố định của công ty.
Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến khấu hao tài sản cố định.
Quản lý công nợ:
Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
Theo dõi và đôn đốc việc thu hồi công nợ.
Quản lý kho và chi phí sản xuất:
Theo dõi nhập xuất tồn.
o
Theo dõi nhập xuất tồn.
Theo dõi chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm
Theo dõi chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm
Hỗ trợ các bộ phận khác:
Cung cấp thông tin quản trị cho các bộ phận khi có yêu cầu.
Tham gia vào các dự án khác của công ty khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:
Am hiểu sâu về các nguyên tắc kế toán, luật thuế.
Hiểu biết về phần mềm kế toán Misa.
Có kiến thức về PnL (Profit and Loss) và các báo cáo tài chính khác.
Có kiến thức về qui định t anoàn thực phẩm
Kỹ năng:
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word).
Khả năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Phẩm chất:
Trung thực: Luôn trung thực trong công việc.
Trung thực:
Luôn trung thực trong công việc.
Cẩn thận: Cẩn trọng trong từng nghiệp vụ kế toán.
Cẩn thận:
Cẩn trọng trong từng nghiệp vụ kế toán.
Siêng năng: Chủ động trong công việc, luôn tìm tòi học hỏi.
Siêng năng:
Chủ động trong công việc, luôn tìm tòi học hỏi.
Chịu khó: Sẵn sàng làm việc overtime khi cần thiết.
Chịu khó:
Sẵn sàng làm việc overtime khi cần thiết.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Mức lương:
Cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ đãi ngộ: Đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Chế độ đãi ngộ:
Đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ.
Môi trường làm việc:
Chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ.
Cơ hội thăng tiến: Nhiều cơ hội để phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cơ hội thăng tiến:
Nhiều cơ hội để phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 7A Lê Công Kiều, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

