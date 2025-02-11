Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 196 đường Hà Huy Giáp , Phường Thạnh Lộc , Quận 12, TP HCM., Quận 12

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp kiêm kế toán thuế.

Đã có kinh nghiệm làm sổ sách thuế, ưu tiên có kinh nghiệm nhập khẩu.

Hạch toán chứng từ/hóa đơn: mua vào bán ra: liên quan đến thuế.

Kiểm tra các chứng từ ngân hàng, sổ phụ, hợp đồng vay ….: Hạch toán ngân hàng, công nợ vào hệ thông Misa.

Lập hợp đồng lao động, hồ sơ công tác cho nhân viên: tra cứu/ đăng ký MST cá nhân cho người lao động, tra cứu đăng ký Người phụ thuộc cho người lao động.

Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế(nếu có): tháng

Cuối năm lập báo cáo tài chính QT thuế TNDN và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

Một số những công việc liên quan đến phòng kế toán.

Tất cả các công việc đều liên liển quan đến phòng kế toán và sẽ được KTT phân công khi nhận việc. Tùy vào tình hình thực tế tại công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Trách nhiệm:

Cùng với kế toán trưởng làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra.

Theo dõi tình hình nộp thuế.

Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ nhập khẩu, chiết khấu, đối chiều Công nợ khách hàng

Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào của công ty .

Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kì hoặc đột suất.

Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn, nghiệp vụ không hợp pháp.

Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của công ty.

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Chấp hành nguyên tắc bảo mật.

Kiểm tra, đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.

Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế hiện hành.

Các công việc khác có liên quan đến thuế

Các công việc khác theo sự phân công của KTT

Yêu cầu ứng viên

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế là một lợi thế

- Nắm vững các chế độ, chính sách của Nhà nước về quản lý kế toán, tài chính Doanh nghiệp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán MISA

- Trung thực, cẩn thận, chịu khó, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

- Thời gian làm việc: Sáng 8h – 12h, Chiều 13h – 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6. Thứ 7 từ 8h-12h

Quyền lợi

Quyền lợi

- Lương + phụ cấp: 13,000,000 – 18,000,000

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước

- Chế độ phép năm theo quy định

- Định kỳ đánh giá tăng lương theo năng lực hàng năm

- Lương tháng 13 + Thưởng Sinh nhật, Lễ, Tết

- Thưởng thành tích cuối năm tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và đánh giá năng lực cá nhân (ngoài lương tháng 13)

Địa điểm làm việc

196 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển

