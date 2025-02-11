Tuyển Kế toán tổng hợp DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 38 - 40 đường số 3, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Quản lý quỹ: Kiểm tra các yêu cầu thanh toán và tài liệu hỗ trợ, đồng thời thực hiện thanh toán với sự trợ giúp của nhóm quản lý quỹ ở Trung Quốc và chuẩn bị phiếu ngân hàng. Lập kế hoạch dòng tiền, đảm bảo kịp thời cho các khoản thanh toán.

Hóa đơn đầu vào, đầu ra: Kiểm tra hóa đơn từ nhà cung cấp, xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng.

Kế toán và báo cáo tài chính: Chịu trách nhiệm ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán và lưu trữ đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu của cơ quan thuế. Lập báo cáo tài chính hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu của Tập đoàn.

Thuế: Lập các báo cáo thuế (VAT, CIT, PIT, FCT...) để nộp cho cơ quan thuế đúng thời hạn và các báo cáo quản lý gửi Tập đoàn.

Tư vấn kế toán và thuế cho nhóm tài chính Tập đoàn và nhóm kinh doanh, đồng thời đề xuất các giải pháp về ngân quỹ/hóa đơn/thuế và các vấn đề liên quan đến tài chính khác.

Hỗ trợ khác:

- Hỗ trợ đội ngũ nhân sự: Kiểm tra tính lương, thưởng, hoa hồng; quyết toán và hoàn thuế TNCN cho người Việt Nam và người nước ngoài.

- Hỗ trợ thủ tục thành lập công ty mới (vốn FDI), thay đổi địa chỉ công ty, v.v.

- Các công việc khác được cấp trên giao..

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung lưu loát hoặc tiếng Anh

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan. Chứng chỉ chuyên môn là một lợi thế.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics.

Có kinh nghiệm làm việc tại công ty FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) sẽ là một lợi thế.

Hiểu rõ về các quy định của địa phương và các yêu cầu tuân thủ.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần đồng đội.

Khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường năng động và nhịp độ nhanh. Tư duy hướng tới kết quả.

Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực;

Chi phí điện thoại, tiếp khách, hỗ trợ khác (tùy vị trí và nhu cầu công việc);

Cơ hội tăng lương định kỳ hàng năm;

Chế độ khám sức khỏe hàng năm, đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định pháp luật;

Chính sách trà chiều mỗi tuần, liên hoan theo bộ phận mỗi tháng;

Quà tặng sinh nhật, cùng tham gia các sự kiện dịp lễ tết của công ty.

Chính sách du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin