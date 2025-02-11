Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH WESET English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH WESET English Center
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH WESET English Center

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 57 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn và chứng từ/ lưu trữ và sắp xếp chứng từ theo hệ thống
Tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ hợp đồng học viên.
Theo dõi, kiểm tra doanh thu, chi phí, lợi nhuận, phân tích tài chính định kỳ
Lên kế hoạch thu - chi, báo cáo Giám đốc.
Quản lý quỹ tiền mặt, theo dõi tài khoản ngân hàng Công ty.
Kiểm tra tính lương hàng tháng.
Đăng ký mst, giảm trừ gia cảnh cho nhân viên.
Hạch toán chứng từ và phân bổ khấu cao CCDC và tài sản.
Kê khai thuế tháng, quý, năm (tờ khai GTGT, TNCN, BCTC, quyết toán TNDN, TNCN).
Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế hoặc có chứng chỉ kế toán.
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế hoặc kế toán tổng hợp.
Sử dụng thành thạo Excel, Word, phần mềm kế toán (Misa, Amis... ) và các công cụ liên quan khác cho nhiệm vụ công việc.
Có tinh thần chủ động trong công việc, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao.
Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, chịu khó, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH WESET English Center Thì Được Hưởng Những Gì

Lương deal theo năng lực từ 10-13tr
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và quy chế công ty.
Cơ hội học hỏi và thăng tiến nhanh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện;
Xét duyệt review định kỳ 2 lần / năm
Thưởng theo hiệu suất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WESET English Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 873A Trần Hưng Đạo phường 1 quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

