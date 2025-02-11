Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH WESET English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 57 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn và chứng từ/ lưu trữ và sắp xếp chứng từ theo hệ thống

Tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ hợp đồng học viên.

Theo dõi, kiểm tra doanh thu, chi phí, lợi nhuận, phân tích tài chính định kỳ

Lên kế hoạch thu - chi, báo cáo Giám đốc.

Quản lý quỹ tiền mặt, theo dõi tài khoản ngân hàng Công ty.

Kiểm tra tính lương hàng tháng.

Đăng ký mst, giảm trừ gia cảnh cho nhân viên.

Hạch toán chứng từ và phân bổ khấu cao CCDC và tài sản.

Kê khai thuế tháng, quý, năm (tờ khai GTGT, TNCN, BCTC, quyết toán TNDN, TNCN).

Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế hoặc có chứng chỉ kế toán.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế hoặc kế toán tổng hợp.

Sử dụng thành thạo Excel, Word, phần mềm kế toán (Misa, Amis... ) và các công cụ liên quan khác cho nhiệm vụ công việc.

Có tinh thần chủ động trong công việc, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao.

Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, chịu khó, chịu được áp lực công việc.

Lương deal theo năng lực từ 10-13tr

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và quy chế công ty.

Cơ hội học hỏi và thăng tiến nhanh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện;

Xét duyệt review định kỳ 2 lần / năm

Thưởng theo hiệu suất công việc

