Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 54 đường số 7, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Tp. HCM., Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp dữ liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm đúng hạn.

- Định khoản các nghiệp vụ kế toán, hạch toán vào phần mềm kế toán.

- Kiểm tra và theo dõi công nợ phải thu, phải trả, cân đối dòng tiền.

- Quản lý, giám sát chi phí, doanh thu, lãi lỗ của công ty.

- Kiểm soát hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán công ty theo quy định.

- Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

- Kiểm tra, cân đối số liệu thuế để đảm bảo tính hợp lý trước khi nộp báo cáo thuế.

- Thực hiện quyết toán thuế khi có yêu cầu từ cơ quan thuế.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân sự công ty.

- Kiểm soát chi phí nội bộ, đề xuất các biện pháp tiết kiệm chi phí, tối ưu tài chính.

- Làm việc với ngân hàng, cơ quan thuế và các đơn vị kiểm toán khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán, từ hệ cao đẳng trở lên.

- Am hiểu về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định pháp luật liên quan đến kế toán, thuế.

- Thành thạo phần mềm kế toán MISA và Excel.

- Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu, làm báo cáo tài chính.

- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thoả thuận

- Thưởng tháng 13 khi làm đủ năm.

- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao Động.

- Chế độ nghỉ phép, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

- Sáng: 8 giờ đến 12 giờ

- Chiều: 13g giờ đến 17 giờ

- Ngày làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom

