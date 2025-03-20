Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 19, Khu Căn hộ, Số 36 Đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra số liệu, công việc của kế toán viên, hạch toán các nghiệp vụ phân bổ chi phí, kết chuyển
Soát xét số liệu kế toán các chi nhánh, lập báo cáo hợp nhất công ty với quy mô doanh nghiệp hơn 300 nhân sự
Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, NTNN, TTĐB, TNDN,… định kỳ; Báo cáo tài chính theo quy định; báo cáo thống kê; Báo cáo quản trị tháng, quý, năm theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Cung cấp số liệu, báo cáo tài chính cho Ngân hàng phục vụ hoạt động tín dụng của công ty;
Làm việc với cơ quan chức năng, cơ quan thuế, kiểm toán liên quan đến hoạt động kế toán và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.
Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên vị trí kế toán tổng hợp
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu tốt là một lợi thế
Đã từng có kinh nghiệm làm việc trong các công ty có lĩnh vực về thương mại, dịch vụ
Thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng đàm phán, xử lý tình huống tốt.
Có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn Công ty
Công ty cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết
Du lịch, teambuilding 1 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Đóng BH theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 300 Phố Huế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

