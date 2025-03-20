Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 19, Khu Căn hộ, Số 36 Đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra số liệu, công việc của kế toán viên, hạch toán các nghiệp vụ phân bổ chi phí, kết chuyển

Soát xét số liệu kế toán các chi nhánh, lập báo cáo hợp nhất công ty với quy mô doanh nghiệp hơn 300 nhân sự

Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, NTNN, TTĐB, TNDN,… định kỳ; Báo cáo tài chính theo quy định; báo cáo thống kê; Báo cáo quản trị tháng, quý, năm theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Cung cấp số liệu, báo cáo tài chính cho Ngân hàng phục vụ hoạt động tín dụng của công ty;

Làm việc với cơ quan chức năng, cơ quan thuế, kiểm toán liên quan đến hoạt động kế toán và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên vị trí kế toán tổng hợp

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu tốt là một lợi thế

Đã từng có kinh nghiệm làm việc trong các công ty có lĩnh vực về thương mại, dịch vụ

Thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng đàm phán, xử lý tình huống tốt.

Có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn Công ty

Công ty cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc.

Lương tháng 13, thưởng lễ tết

Du lịch, teambuilding 1 lần/năm

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Đóng BH theo quy định của Pháp luật

Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân

