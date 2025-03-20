Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân
- Hà Nội:
- Tầng 19, Khu Căn hộ, Số 36 Đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra số liệu, công việc của kế toán viên, hạch toán các nghiệp vụ phân bổ chi phí, kết chuyển
Soát xét số liệu kế toán các chi nhánh, lập báo cáo hợp nhất công ty với quy mô doanh nghiệp hơn 300 nhân sự
Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, NTNN, TTĐB, TNDN,… định kỳ; Báo cáo tài chính theo quy định; báo cáo thống kê; Báo cáo quản trị tháng, quý, năm theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Cung cấp số liệu, báo cáo tài chính cho Ngân hàng phục vụ hoạt động tín dụng của công ty;
Làm việc với cơ quan chức năng, cơ quan thuế, kiểm toán liên quan đến hoạt động kế toán và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên vị trí kế toán tổng hợp
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu tốt là một lợi thế
Đã từng có kinh nghiệm làm việc trong các công ty có lĩnh vực về thương mại, dịch vụ
Thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng đàm phán, xử lý tình huống tốt.
Có trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết
Du lịch, teambuilding 1 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Đóng BH theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân
