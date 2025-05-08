Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 161/1 Cộng Hoà, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tập hợp, kiểm tra , hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Làm việc với NCC/ nhân viên về các vấn đề thanh toán công nợ và quản lý dòng tiền.
Xử lý các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm quản lý bán hàng, tập hợp giá thành, tạo báo cáo lỗ lãi đơn hàng trên hệ thống.
Lập các báo cáo các công việc liên quan, báo cáo quản trị và các báo cáo theo yêu cầu từ Công ty Mẹ (tháng/quý/năm).
Tham mưu cùng kế toán trưởng trong việc quản lý dòng tiền, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đối ứng hàng năm của Công ty.
Tham gia cùng Kế toán trưởng trong việc xây dựng hệ thống kế toán về tổ chức dữ liệu, mô hình hạch toán, quy trình vận hành & lưu trữ, quản trị số liệu và phân tích.
Kiểm tra và theo dõi nghĩa vụ thuế phát sinh
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và BLĐ.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính; Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
Độ tuổi: Từ 25 đến 35 tuổi;
Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, dịch vụ logistics.
Cẩn thận, trung thực, nghiêm túc trong công việc.
Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về Kế toán, tài chính, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Thuế;
Có kỹ năng lãnh đạo, điều hành, tổ chức, sắp xếp công việc; Sử dụng tốt các phần mềm kế toán chuyên dụng, các phần mềm quản lý, giao tiếp.
Ham học hỏi, có chú ý tới các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc và rút ngắn thời gian làm việc có tính chất hành chính, giấy tờ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, theo sự cống hiến & đãi ngộ hấp dẫn, có xe đưa đón công tác.
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết, các lịch nghỉ khác theo quy định công ty và theo quy định của luật.
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ văn hóa thể dục thể thao khác.
Thưởng tháng 13 theo quy định chính sách cty, thưởng KPI vượt trội, tháng, quý, 06 tháng và Năm. Đào tạo phát triển chuyên sâu nhân sự nòng cốt Group.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tài trợ chi phí tham gia các hoạt động sức khỏe cộng đồng khác.
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động hiện hành.
Có khu vực tổ chức tiệc BBQ họp mặt ngoài trời và trong nhà có khu vực vui chơi giải trí, ăn uống riêng biệt, miễn phí cà phê và đồ ăn nhẹ mỗi ngày;
Thường xuyên có những buổi huấn luyện nội bộ nhiều chủ đề chuyên môn và buổi tiệc họp mặt được tổ chức hàng tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

