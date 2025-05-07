Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH JOY JOURNEYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý chứng từ số liệu, hạch toán thu chi, các khoản khấu hao, hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, công nợ, thuế GTGT, ....đối chiếu và các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày;

Quản lý công nợ phải thu, phải trả, thực hiện đốc thúc công nợ khách hàng, theo dõi tiến độ thanh toán hợp đồng của công ty với các đối tác;

Làm báo cáo nghiệp vụ hàng tháng cho doanh nghiệp như báo cáo thuế hay tờ khai thuế GTGT và quản lý, cân đối chi phí, phân tích số liệu và đảm bảo hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

Quản lý dòng tiền, báo cáo lãi/ lỗ và lập báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu tháng/ quý/ năm để trình BGĐ phê duyệt, tổng kết báo cáo kết quả kinh doanh.

Đảm bảo sắp xếp, lưu trữ chứng từ, in sổ kế toán hàng năm cho doanh nghiệp theo đúng luật kế toán quy định;

Quản lý thông tin khai báo và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các công việc liên quan khác;

Phối hợp cấp quản lý để giải trình số liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế , kiểm toán hoặc tiếp đoàn kiểm tra thuế, cơ quan nhà nước khi có phát sinh;

Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

Có kiến thức, am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán;

Thành thạo Microsoft Office (Excel), thao tác tốt trên các phần mềm kế toán;

Tiếng Anh yêu cầu đọc viết tốt để có thể trao đổi công việc với đối tác;

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương và ưu tiên nhân sự đã làm việc trong lĩnh vực về du lịch;

Có khả năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo, làm việc chủ động, độc lập trong công việc và có tư duy nhạy bén, linh hoạt.

Luôn trung thực, cẩn trọng và có trách nhiệm công việc.

Tại CÔNG TY TNHH JOY JOURNEYS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 từ 09:00 – 17:00; thứ 7: linh hoạt làm việc tại nhà.

Tham gia đầy đủ BHXH, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ tết theo Luật Lao Động quy định;

Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức;

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công Ty (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn);

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOY JOURNEYS

