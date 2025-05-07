Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 967 Quốc Lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp của công ty. Tổng hợp số liệu và lập các báo cáo quản trị nội bộ

Tổng hợp và kiểm tra số liệu nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày.

Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm.

Theo dõi và phân tích biến động công nợ phải thu, nợ phải trả; theo dõi và phân tích biến động doanh thu, chi phí định kỳ, hàng hóa, tài sản cố định.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa các phòng ban liên quan

Phân tích tình hình tài chính và đưa ra các đề xuất cải thiện

Theo dõi dòng tiền và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn

Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan nhà nước như: Thuế, kho bạc, sở kế hoạch đầu tư... và các đối tác như ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp.

Kiểm soát chi phí và đảm bảo tuân thủ các quy định về tài chính kế toán

Phối hợp với các bộ phận khác để cung cấp thông tin tài chính kịp thời và chính xác

Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ngoài các kỹ năng chính đối với nghành nghề kế toán, yêu cầu:

Nhanh nhẹn,trung thực

Có thể làm việc trong môi trường áp lực

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản, lương doanh số bán xe Từ 10 - 15 Triệu

Được đào tạo nghiệp vụ kinh doanh xe ô tô.

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty, của nhà nước hiện hành

Được hưởng đủ chế độ BHXH

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện với mức lương cạnh tranh.

Có nhiều cơ hội đựơc đào tạo nghiệp vụ, đào tạo chuyên môn

Cơ hội phát triển và thử thách

Cơ hội được hoàn thiện những kỹ năng còn thiếu sót, cơ hội thăng tiến cao

Nộp hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định hiện hành (có công chứng) – Công ty không trả lại hồ sơ trong trường hợp không trúng tuyển vòng xét duyệt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin