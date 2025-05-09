Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi công nợ của nhà cung cấp, đại lý và khách hàng.

Tổng hợp tất cả các hóa đơn đầu ra phát sinh trong tháng.

Lập tờ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN… và các loại thuế khác nếu cần nộp báo cáo theo tháng.

Tính lương (lương cơ bản, làm việc ngoài giờ), bảo hiểm, hoa hồng và các khoản phụ cấp khác…

Tạo lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban Điều hành (báo cáo tài chính, doanh thu, chi phí…)

Một số công việc khác…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kết hợp với kế toán trưởng để xây dựng, phát triển doanh nghiệp đối với các vấn đề liên quan đến tài chính

Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện quy trình làm việc giúp diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và hạn chế thấp nhất sự sai sót.

Liên tục cập nhật các văn bản pháp luật, thông tin, quy trình mới… liên quan đến kế toán, tài chính để quá trình làm việc trong nội bộ công ty cũng như các bên liên quan khác bên ngoài như cơ quan thuế, ngân hàng,… được thuận lợi, suôn sẻ.

Thúc đẩy, đảm bảo quá trình hạch toán diễn ra kịp thời, chính xác, đúng pháp luật…

Tại CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Chế độ lương, thưởng cạnh tranh

- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13

- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng

- Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.