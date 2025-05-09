Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO BIZADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO BIZADS
- Hồ Chí Minh: 44 đường số 30, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra các khoản nghiệp vụ phát sinh
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng báo cáo chi tiết
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty
Hướng dẫn xử lý hạch toán các nghiệp vụ kế toán
Tham gia tổng hợp các công tác kiểm tra, kiểm kê lại các cơ sở
Cải tiến phương pháp hạch toán, tiến độ báo cáo
Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu
Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách VP - KT
Kiển nghị đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hệ Cao đẳng, Đại học trở lên
Thành thạo tin học văn phòng, excel tốt (BẮT BUỘC)
Trung thực, cẩn thận.
Cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình, năng động, trung thực, chịu được áp lực công việc cao.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tổng hợp và phân tích, làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO BIZADS Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc: 02 tháng, 85% lương
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h30 (nghỉ trưa từ 12h - 13h) từ thứ 2 đến thứ 6
Cơ hội đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ kế toán, các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc
Phúc lợi: BHXH ngay khi trở thành nhân viên chính thức, tháng lương thứ 13 (phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty), Teambuilding hằng năm, Hoạt động thể thao định kì,…
Phụ cấp khác: ăn trưa 35.000 đồng/ngày công
Ngày nghỉ: Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước, bonus ngày nghỉ Giáng sinh (25/12)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO BIZADS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
