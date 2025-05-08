Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn Thiên Long - Thien Long CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

1. Chuẩn hóa quy trình ép nhựa & thông số kỹ thuật:

- Phân tích, đánh giá quy trình Ép nhựa: Thu thập dữ liệu về máy móc, nguyên liệu, thông số vận hành; đánh giá chất lượng đầu ra và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất (nhiệt độ, áp suất, tốc độ phun, lực kẹp…).

- Thiết lập, tối ưu & chuẩn hóa thông số kỹ thuật ép nhựa: Xác định các thông số chuẩn, thử nghiệm để tìm giá trị tối ưu và xác định khoảng dao động đảm bảo sản xuất ổn định (nhiệt độ gia nhiệt, thời gian làm mát, áp suất, tốc độ phun…).

- Xây dựng ma trận máy – khuôn tối ưu năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Xây dựng quy trình chuẩn & hướng dẫn vận hành: Soạn tài liệu quy trình ép nhựa chuẩn, thiết lập tiêu chí kiểm tra, tiêu chuẩn sản phẩm và hướng dẫn xử lý lỗi thường gặp.

- Đào tạo công nhân vận hành theo quy trình chuẩn, đảm bảo an toàn lao động và tính tuân thủ.

2. Tự động hóa quy trình ép nhựa:

- Đánh giá khả năng ứng dụng tự động hóa vào quy trình ép nhựa để giảm phụ thuộc vào nhân công.

- Đề xuất, triển khai các giải pháp tự động hóa (cánh tay robot gắp sản phẩm, hệ thống kiểm tra lỗi tự động…).

- Hợp tác với bộ phận kỹ thuật để tích hợp, tối ưu hệ thống tự động vào dây chuyền sản xuất.

- Theo dõi hiệu quả sau khi áp dụng tự động hóa, điều chỉnh khi cần thiết.

3. Cải tiến các công việc liên quan đến ép nhựa: