Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XD&TM HOME FIXUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XD&TM HOME FIXUP
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY TNHH XD&TM HOME FIXUP

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XD&TM HOME FIXUP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng 42/75 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổ chức và quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm: kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ đầu vào và đầu ra liên quan đến hoạt động xây dựng như hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu, thanh lý,...
Tổ chức và quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động xây dựng, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị, chi phí quản lý dự án, doanh thu từ các công trình,...
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Theo dõi và quản lý công nợ của khách hàng, nhà cung cấp, các khoản tạm ứng.
Theo dõi và quản lý công nợ
Quản lý và theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ sử dụng trong hoạt động xây dựng.
Quản lý và theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ
Lập các báo cáo kế toán định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc, chẳng hạn như báo cáo chi phí dự án, báo cáo doanh thu, báo cáo lợi nhuận theo từng công trình.
Lập các báo cáo kế toán định kỳ
Theo dõi và quản lý chi phí theo từng công trình, hạng mục công trình.
Thực hiện các thủ tục thanh toán, nghiệm thu, quyết toán công trình với chủ đầu tư, nhà thầu phụ.
Thực hiện các thủ tục thanh toán, nghiệm thu, quyết toán công trình
Quyết toán thuế cho Doanh nghiệp, TNCN.
Các yêu cầu công việc khác theo chỉ đạo và hướng dẫn từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm kế toán tổng hợp, hoặc các vị trí kế toán khác liên quan.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng (Excel, Word,...).
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng phân tích, tổng hợp và báo cáo số liệu.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XD&TM HOME FIXUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10,000,000 - 13,000,000 + Thưởng ( tùy vào năng lực và kết quả công việc).
Tạo cơ hội việc làm cho các bạn trẻ từ 1 năm kinh nghiệm liên quan tới kế toán tổng hợp
Nhận các phúc lợi, thưởng vào các dịp Lễ, tết...
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Xét duyệt tăng lương định kỳ
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XD&TM HOME FIXUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XD&TM HOME FIXUP

CÔNG TY TNHH XD&TM HOME FIXUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 77 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

