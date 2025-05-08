Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn
- Hồ Chí Minh: Lô C4
- 7, Đường D4, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Thu nhập, xử lý các số liệu kế toán theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được giao
Thực hiện kiểm soát chứng từ phát sinh liên quan hồ sơ thanh toán
Kiểm soát giá bán hệ thống đại lý +khách hàng theo phương án bán hàng, tính hợp lý của hợp đồng mua bán+hợp đồng nguyên tắc.
Tổng hợp và hạch toán phân bổ CCDC/TSCĐ, chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn.
Kiểm tra, kiểm soát biến động giá thành sản xuất.
Kiểm tra các báo cáo định kỳ kế toán viên (BC thuế, tờ khai thuế và BC quản trị).
Kiểm tra số liệu kế toán cuối kì, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.
Lập kế hoạch mục tiêu và theo dõi việc thực hiện kế hoạch mục tiêu.
Hướng dẫn, đào tạo các kế toán viên thực hiện các công việc liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo phân công TPKT, Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở các vị trí tương đương, trong công ty sản xuất
Định hướng công việc rõ ràng, gắn bó lâu dài
Yêu cầu cẩn thận, trung thực, thái độ sẵn sàng tích cưc, có kỹ năng phân tích sử dụng thành thạo word, excel.
Tại Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn ca tại Công ty
Phụ cấp xăng xe 400.000đ/tháng
Ngoài các ngày CN được nghỉ thêm 02 ngày thứ 7/tháng theo quy định Công ty.
Thưởng quý 3 tháng/lần từ 30 - 40% thu nhập
Thưởng lễ, tết, tham gia BHXH, khám sức khỏe, du lịch định kỳ theo quy định Công ty.
Định kỳ tăng lương 01 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI