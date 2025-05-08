Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô C4 - 7, Đường D4, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Kế toán tổng hợp

Thu nhập, xử lý các số liệu kế toán theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được giao

Thực hiện kiểm soát chứng từ phát sinh liên quan hồ sơ thanh toán

Kiểm soát giá bán hệ thống đại lý +khách hàng theo phương án bán hàng, tính hợp lý của hợp đồng mua bán+hợp đồng nguyên tắc.

Tổng hợp và hạch toán phân bổ CCDC/TSCĐ, chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn.

Kiểm tra, kiểm soát biến động giá thành sản xuất.

Kiểm tra các báo cáo định kỳ kế toán viên (BC thuế, tờ khai thuế và BC quản trị).

Kiểm tra số liệu kế toán cuối kì, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Lập kế hoạch mục tiêu và theo dõi việc thực hiện kế hoạch mục tiêu.

Hướng dẫn, đào tạo các kế toán viên thực hiện các công việc liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo phân công TPKT, Kế toán trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính....

Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở các vị trí tương đương, trong công ty sản xuất

Định hướng công việc rõ ràng, gắn bó lâu dài

Yêu cầu cẩn thận, trung thực, thái độ sẵn sàng tích cưc, có kỹ năng phân tích sử dụng thành thạo word, excel.

Tại Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương > 15 triệu

Phụ cấp ăn ca tại Công ty

Phụ cấp xăng xe 400.000đ/tháng

Ngoài các ngày CN được nghỉ thêm 02 ngày thứ 7/tháng theo quy định Công ty.

Thưởng quý 3 tháng/lần từ 30 - 40% thu nhập

Thưởng lễ, tết, tham gia BHXH, khám sức khỏe, du lịch định kỳ theo quy định Công ty.

Định kỳ tăng lương 01 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn

