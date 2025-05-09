Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VN NETWORK
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY TNHH VN NETWORK

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 510 Kinh Dương Vương, P.An Lạc A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kế toán tổng hợp: Ghi chép, kiểm tra và xử lý các nghiệp vụ kế toán (doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản, vốn, v.v.) theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).
Tính giá thành sản phẩm: Thu thập, phân tích và tính toán giá thành sản phẩm/dịch vụ, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công, sản xuất chung và các chi phí liên quan.
Lập báo cáo tài chính: Hỗ trợ lập báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ) định kỳ (tháng, quý, năm).
Quản lý công nợ: Theo dõi, đối chiếu và thu hồi công nợ phải thu; kiểm soát công nợ phải trả với nhà cung cấp.
Kê khai thuế: Thực hiện kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN và các loại thuế khác theo quy định pháp luật.
Kiểm soát chứng từ: Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán; lưu trữ và quản lý chứng từ theo quy định.
Hỗ trợ kiểm toán: Chuẩn bị tài liệu, số liệu và làm việc với các đơn vị kiểm toán nội bộ hoặc bên thứ ba.
Phân tích số liệu: Phân tích chi phí, giá thành và hiệu quả hoạt động, đề xuất giải pháp tối ưu hóa chi phí.
Sử dụng phần mềm kế toán: Làm việc với các phần mềm kế toán phổ biến (MISA, Fast, SAP, v.v.) để nhập liệu và xử lý số liệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, trong đó có kinh nghiệm tính giá thành sản phẩm/dịch vụ.
Hiểu biết sâu về các phương pháp tính giá thành (giá thành toàn bộ, giá thành trực tiếp, giá thành định mức, v.v.).
Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định pháp luật về thuế, tài chính.
Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là Excel nâng cao) và các phần mềm kế toán.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu và giải quyết vấn đề tốt.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành [ngành nghề cụ thể của công ty, ví dụ: sản xuất, xây dựng, thương mại].
Tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, tham gia các khóa học nâng cao.
Nghỉ phép, du lịch công ty và các chế độ khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VN NETWORK

CÔNG TY TNHH VN NETWORK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 39B Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

