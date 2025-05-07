Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Skylink Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 12 đường 7A, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Thực hiện và quản lý toàn bộ nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo quản trị theo yêu cầu.

Đảm bảo sự chính xác và kịp thời trong việc lập báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN, ...).

Theo dõi và kiểm tra các khoản thu chi, công nợ, và các giao dịch tài chính khác.

Làm việc với các cơ quan chức năng khi cần (thuế, kiểm toán, ...).

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán và thuế.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.

Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm lập báo cáo thuế và làm việc với cơ quan thuế.

Nắm vững các quy định pháp luật về thuế, kế toán, và tài chính.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và tin học văn phòng tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Tại Công ty TNHH Skylink Group Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi tốt cho nhân viên và gia đình: bảo hiểm y tế, du lịch, team building, happy hour, happy birthday...

Hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động sau 2 tháng thử việc

Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định sau thử việc.

Môi trường trẻ năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, đội ngũ kinh doanh lâu năm, nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Được đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ đặc quyền khác theo chính sách nội bộ của công ty đang dạng, hấp dẫn.

Hồ sơ bổ sung khi trúng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Skylink Group

