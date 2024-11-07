Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90
- Hà Nội:
- Yên Phụ Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
Kiểm tra số dư cuối kì
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, báo cáo thuế khối VP, lập quyết toán thuế
Theo dõi công nợ khối VP, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty
Lập bc tài chính theo quý, 6 tháng, năm, và báo cáo giải trình chi tiết
Tham gia phối hợp công tác kiểm kê tại nhà hàng
HD xử lý và hạch toán các nghiệp vụ KT
Thống kê, tổng hợp số liệu khi có yêu cầu
Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra ktra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo yêu cầu
Quản lý nhân sự PKT
Các cv khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
Biết tổng hợp, phân tích báo cáo
Sử dụng máy tính thành thạo, thành thạo phần mềm kế toán, excel
Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong môi trường nhà hàng, khách sạn
Am hiểu Pháp luật, quy định Kế toán
Khả năng lãnh đạo tốt.
Tại Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90 Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ và thưởng ngày lễ, Tết theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
