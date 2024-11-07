Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Yên Phụ Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
Kiểm tra số dư cuối kì
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, báo cáo thuế khối VP, lập quyết toán thuế
Theo dõi công nợ khối VP, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty
Lập bc tài chính theo quý, 6 tháng, năm, và báo cáo giải trình chi tiết
Tham gia phối hợp công tác kiểm kê tại nhà hàng
HD xử lý và hạch toán các nghiệp vụ KT
Thống kê, tổng hợp số liệu khi có yêu cầu
Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra ktra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo yêu cầu
Quản lý nhân sự PKT
Các cv khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
Biết tổng hợp, phân tích báo cáo
Sử dụng máy tính thành thạo, thành thạo phần mềm kế toán, excel
Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong môi trường nhà hàng, khách sạn
Am hiểu Pháp luật, quy định Kế toán
Khả năng lãnh đạo tốt.

Tại Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực upto 18 triệu/tháng
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ và thưởng ngày lễ, Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90

Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thửa đất số 350, An Đồn 5, Tổ 91, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

