Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Yên Phụ Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh

Kiểm tra số dư cuối kì

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, báo cáo thuế khối VP, lập quyết toán thuế

Theo dõi công nợ khối VP, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty

Lập bc tài chính theo quý, 6 tháng, năm, và báo cáo giải trình chi tiết

Tham gia phối hợp công tác kiểm kê tại nhà hàng

HD xử lý và hạch toán các nghiệp vụ KT

Thống kê, tổng hợp số liệu khi có yêu cầu

Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra ktra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo yêu cầu

Quản lý nhân sự PKT

Các cv khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán

Biết tổng hợp, phân tích báo cáo

Sử dụng máy tính thành thạo, thành thạo phần mềm kế toán, excel

Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong môi trường nhà hàng, khách sạn

Am hiểu Pháp luật, quy định Kế toán

Khả năng lãnh đạo tốt.

Tại Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực upto 18 triệu/tháng

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Nghỉ và thưởng ngày lễ, Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV & ĐT The Jade 90

