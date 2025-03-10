Tuyển Kế toán tổng hợp Hộ kinh doanh Phạm Dung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36/18 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM, Quận Tân Bình

Kế toán tổng hợp

Thương hiệu thời trang nữ Secodee, Goût De Jun tìm ứng viên Kế toán tổng hợp:

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán:

Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán, thu chi, hàng hóa và nguyên vật liệu.

Theo dõi và đối chiếu số liệu giữa sổ sách kế toán và các bộ phận liên quan (kinh doanh, kho, sản xuất).

Lập báo cáo tài chính, thuế:

Tổng hợp, lập và phân tích các báo cáo tài chính định kỳ như chi phí, lợi nhuận cho Ban giám đốc.

Dự báo ngân sách và theo dõi thực hiện ngân sách.

Chuẩn bị dữ liệu báo cáo tài chính, thuế hàng tháng, quý, năm để cung cấp bên dịch vụ thực hiện báo cáo cho cơ quan nhà nước.

Quản lý tồn kho:

Đảm bảo số liệu tồn kho chính xác và có sự đối chiếu định kỳ với bộ phận kho và phòng Kinh doanh.

Thực hiện việc kiểm kê kho theo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) để xác minh số liệu thực tế với số liệu ghi nhận trong hệ thống.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa chứng từ xuất, nhập kho với dữ liệu hệ thống kế toán.

Quản lý thanh toán:

Kiểm soát quá trình thanh toán lương nhân viên, công nợ của công ty, bao gồm nhà cung cấp vải, xưởng gia công và các đối tác khác hoặc các khoản thanh toán khác đúng hạn.

Quản lý chi phí:

Ghi nhận và phân loại các chi phí trong quá trình sản xuất, vận hành.

Kiểm tra, phân tích các chi phí để tối ưu hóa hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Lập báo cáo chi phí và dự báo chi phí.

Cập nhật và quản lý dữ liệu kế toán:

Đảm bảo việc lưu trữ và bảo mật các hồ sơ, chứng từ kế toán theo đúng quy định.

Quản lý các tài liệu kế toán, sổ sách, báo cáo tài chính sao cho dễ dàng truy xuất khi có yêu cầu.

Các công việc khác

Cung cấp hồ sơ, tài liệu khi có yêu cầu từ cơ quan thuế, kiểm toán.

Giải trình các số liệu kế toán khi cần thiết.

Xây dựng hệ thống, quy trình kế toán kiểm toán hiệu quả giữa các phòng ban.

Thực hiện công việc phát sinh theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp:

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ở vị trí kế toán tổng hợp ở các công ty sản xuất và dịch vụ.

Kỹ năng/ năng lực:

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office.

Kỹ năng quản lý chứng từ và lưu trữ hồ sơ.

Kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc dưới áp lực.

Cẩn thận, chi tiết và có trách nhiệm cao trong công việc.

Phúc Lợi

Theo thoả thuận từ 15.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ

Trong 02 tháng thử việc nhận 85% mức lương thuận

Các phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép theo quy định

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

