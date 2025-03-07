Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1A14 Vũ Tông Phan, An Phú Quận 2, HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Tổng hợp số liệu kế toán:

Thu thập, kiểm tra và tổng hợp các số liệu kế toán từ các bộ phận liên quan.

Theo dõi và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo định kỳ (hàng tháng, quý, năm).

Quản lý sổ sách kế toán:

Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán (hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, hợp đồng, v.v.).

Đối chiếu số liệu giữa các sổ sách, báo cáo và chứng từ.

Đảm bảo việc ghi chép sổ sách đúng theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.

Khai báo thuế:

Lập và nộp các tờ khai thuế (GTGT, TNCN, TNDN, v.v.) đúng hạn.

Theo dõi và giải trình các vấn đề liên quan đến thuế với cơ quan thuế.

Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu phục vụ cho việc quyết toán thuế.

Quản lý tài sản và công nợ:

Theo dõi và quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

Kiểm soát công nợ (phải thu, phải trả) và đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hiệu quả.

Hỗ trợ kiểm toán:

Chuẩn bị tài liệu và số liệu phục vụ cho việc kiểm toán nội bộ và bên ngoài.

Giải trình các vấn đề liên quan đến kiểm toán.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính.

Có chứng chỉ hành nghề kế toán (nếu cần thiết).

Ít nhất 23 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương.

Am hiểu về các chuẩn mực kế toán, luật thuế và các quy định pháp luật liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, SAP, v.v.) và Excel.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và quản lý số liệu tốt.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, trách nhiệm và có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

