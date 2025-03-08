Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Viet Sky Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 đường số 19, Mỹ Văn 2, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các hoá đơn, chứng từ, hợp đồng

- Hạch toán, kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Lập các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo quản trị theo yêu cầu của cấp trên

- Lập, kiểm tra, sử dụng, sắp xếp và lưu trữ hoá đơn, sổ sách kế toán, chứng từ theo quy định của công ty và luật hiện hành

- Lập tờ khai thuế hàng quý, báo cáo tài chính năm

- Tư vấn cho ban lãnh đạo về các quy định thuế, luật doanh nghiệp. Giải trình và làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh

- Thực hiện báo cáo thuế Giá Trị Gia Tăng, Thu Nhập Cá Nhân, Thu Nhập Doanh Nghiệp hàng tháng-quý. Báo cáo quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thu Nhập Cá Nhân năm

- Theo dõi xuất nhập tồn hàng hoá

- Hỗ trợ tính lương, bảo hiểm và các chế độ phúc lợi cho nhân viên

- Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và các thủ tục liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán

- Thành thạo Word, Excel

- Hiểu rõ các quy định về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp

- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Viet Sky Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thoả thuận theo năng lực

- Chế độ thưởng, lễ, lương tháng 13 (thưởng tết)

- Chế độ phúc lợi: Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp theo quy định

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Viet Sky Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin