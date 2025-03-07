Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sando làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 61A Đường số 8, K.Phố 3, P.Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm

- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/năm

- Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê…

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm là lợi thế

- Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế.

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

Tại Công Ty TNHH Sando Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng, được hưởng 85% lương chính thức, được đào tạo qua công việc

- Tham gia chương trình đào tạo đội ngũ quản lý tiềm năng

- Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn

- Team building hằng năm và các chương trình nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sando

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.