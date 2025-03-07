Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.
Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán, lập các chứng từ kế toán ban đầu.
Phân loại, tổng hợp, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định.
Xuất hóa đơn VAT.
Thực hiện báo cáo thuế.
Thực hiện lập lệnh chuyển tiền, kiểm tra và đối soát công nợ
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, phát hiện và xử lý sai sót.
Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững kiến thức về luật kế toán, thuế, các quy định về kế toán.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu, lập báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15 đến 25 triệu đồng.
Đóng BHXH 100% trên mức lương.
Thử việc được hưởng 100% lương.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN) và bảo hiểm sức khỏe cao cấp PVI khi vào chính thức
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, công ty chịu trách nhiệm chi trả hoàn toàn cho chi phí đào tạo.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
Pantry cung cấp đồ ăn, thức uống miễn phí. Thường xuyên tổ chức Happy Hour và các hoạt động giải trí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 4, Lầu 9, The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

