Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TMDV Lê Đan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 878B tạ Quang Bửu, phường 5 , quận 8, TPHCM, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Báo cáo Thuế, báo cáo tài chính

Kiểm tra chứng từ, công nợ; theo dõi, lập kế hoạch và thực hiện thanh toán cho các nhà cung cấp trong và ngoài nước

Làm việc với ngân hàng

Theo dõi sổ sách, chi phí và các khoản tạm ứng

Kiểm tra hóa đơn,tổng hợp các báo cáo bán hàng, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm MISA

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.

Tại Công ty TNHH TMDV Lê Đan Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h- 17h)

Mức lương: Thỏa thuận từ 12-15Tr

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng năng lực.

BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện

Cách Thức Ứng Tuyển

