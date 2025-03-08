Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TMDV Lê Đan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH TMDV Lê Đan
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 878B tạ Quang Bửu, phường 5 , quận 8, TPHCM, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Báo cáo Thuế, báo cáo tài chính
Kiểm tra chứng từ, công nợ; theo dõi, lập kế hoạch và thực hiện thanh toán cho các nhà cung cấp trong và ngoài nước
Làm việc với ngân hàng
Theo dõi sổ sách, chi phí và các khoản tạm ứng
Kiểm tra hóa đơn,tổng hợp các báo cáo bán hàng, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm MISA
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán
Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán
Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.
Tại Công ty TNHH TMDV Lê Đan Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h- 17h)
Mức lương: Thỏa thuận từ 12-15Tr
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng năng lực.
BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện
Mức lương: Thỏa thuận từ 12-15Tr
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng năng lực.
BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Lê Đan
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
