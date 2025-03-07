Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An
- Hồ Chí Minh: 171Bis Trần Huy Liệu, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý và kiểm soát công nợ: Theo dõi công nợ từ các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
Kê khai thuế: Chuẩn bị và nộp tờ khai thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân theo yêu cầu của cơ quan thuế.
Kê khai và đối chiếu hóa đơn: Thực hiện kê khai và đối chiếu hóa đơn, chứng từ trong tháng, đảm bảo tính hợp lệ của các giấy tờ tài chính.
Xác định giá trị hàng hóa và dịch vụ: Tính toán giá trị tồn kho, khấu hao tài sản cố định và giá trị các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Kiểm tra chứng từ: Đảm bảo các chứng từ, hóa đơn được rà soát kỹ lưỡng để lập tờ khai thuế và các báo cáo tài chính cần thiết.
Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên
Thành thạo phần mềm Misa, tin học văn phòng, các phần mềm kế toán khác
Trung thực, tận tâm, có trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An Thì Được Hưởng Những Gì
12-15tr
Chế độ đầy đủ theo quy định: BHXH, BHYT
Tham gia các hoạt động kết nối, team building, du lịch hàng năm
Được tham gia các khoá đào tạo, phát triển năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
