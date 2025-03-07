Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 171Bis Trần Huy Liệu, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý và kiểm soát công nợ: Theo dõi công nợ từ các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Kê khai thuế: Chuẩn bị và nộp tờ khai thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Kê khai và đối chiếu hóa đơn: Thực hiện kê khai và đối chiếu hóa đơn, chứng từ trong tháng, đảm bảo tính hợp lệ của các giấy tờ tài chính.

Xác định giá trị hàng hóa và dịch vụ: Tính toán giá trị tồn kho, khấu hao tài sản cố định và giá trị các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Kiểm tra chứng từ: Đảm bảo các chứng từ, hóa đơn được rà soát kỹ lưỡng để lập tờ khai thuế và các báo cáo tài chính cần thiết.

Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên

Thành thạo phần mềm Misa, tin học văn phòng, các phần mềm kế toán khác

Trung thực, tận tâm, có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-15tr (Tuỳ theo kinh nghiệm làm việc)

12-15tr

Chế độ đầy đủ theo quy định: BHXH, BHYT

BHXH, BHYT

Tham gia các hoạt động kết nối, team building, du lịch hàng năm

Được tham gia các khoá đào tạo, phát triển năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin