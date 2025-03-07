Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 đường số 7, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích và báo cáo số liệu kế toán của công ty.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.

Cập nhật và quản lý hệ thống sổ sách kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các báo cáo kế toán.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin và dữ liệu cần thiết cho công việc kế toán.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định pháp luật về kế toán.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (chức năng: Pivot Table, Vlookup,...)

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế/kiến trúc là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

