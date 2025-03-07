Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 531 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra và cleared đơn hàng

Xuất hóa đơn cho các đơn hàng đã giao xong kịp thời

Theo dõi công nợ phải thu đảm bảo đúng đối tượng

Làm đối chiếu công nợ, đề nghị thanh toán, hóa đơn

Liên hệ nhắc nợ KH qua điện thoại, email, zalo, gửi thư…

Kiểm tra chứng từ, trình ký, scan thanh toán tiền mặt/chuyển khoản/tạm ứng, lưu LAN

Nhập misa các bộ thanh toán tiền mặt/ chuyển khoản/ tạm ứng

Hạch toán misa các khoản biến động tăng/giảm ngân hàng

In giấy báo nợ của ngân hàng và lưu cùng bộ chứng từ đã thanh toán và dóng cuốn theo tháng

Tạo lệnh ngân hàng (cấp 1) các bộ thanh toán đã được duyệt

Lương công ty: bảo hiểm, thuế tncd, công đoàn, trình duyệt, bút toán, thanh toán, lưu

Công việc bên HR: khai báo tăng/ giảm BHXH, soạn HDLD, quyết định thôi việc, chốt sổ bảo hiểm, phát tờ rời BHXH, thông báo nhân viên mới qua email, gửi duyệt offer letter và gửi cho ứng viên

Làm và gửi email báo cáo doanh thu và công nợ và thứ Sáu hàng tuần và ngày cuối tháng

Làm và gửi báo cáo monthly report F&A

Làm và cập nhật file dòng tiền của tháng

Làm thanh toán các khoản thuế phải nộp

Làm các loại báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN (tháng, quý, năm), BCTC năm

Làm và gửi duyệt chi phí COM của tháng

Thực hiện các công việc GD/CT giao phó

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học và 2 năm kinh nghiệm trong cùng hạng mục tuyển dụng, hoặc 4 năm kinh nghiệm trong cùng hạng mục tuyển dụng.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng như Microsoft Office.

Có khả năng linh hoạt xử lý tình huống và chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm của nhà nước.

Ngày phép và ngày lể theo quy định.

Môi trường làm việc năng động-chuyên nghiệp.

Nghạch lương: 144,000,000 tới 180,000,000 vnđ/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS

