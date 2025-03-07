Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 531 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra và cleared đơn hàng
Xuất hóa đơn cho các đơn hàng đã giao xong kịp thời
Theo dõi công nợ phải thu đảm bảo đúng đối tượng
Làm đối chiếu công nợ, đề nghị thanh toán, hóa đơn
Liên hệ nhắc nợ KH qua điện thoại, email, zalo, gửi thư…
Kiểm tra chứng từ, trình ký, scan thanh toán tiền mặt/chuyển khoản/tạm ứng, lưu LAN
Nhập misa các bộ thanh toán tiền mặt/ chuyển khoản/ tạm ứng
Hạch toán misa các khoản biến động tăng/giảm ngân hàng
In giấy báo nợ của ngân hàng và lưu cùng bộ chứng từ đã thanh toán và dóng cuốn theo tháng
Tạo lệnh ngân hàng (cấp 1) các bộ thanh toán đã được duyệt
Lương công ty: bảo hiểm, thuế tncd, công đoàn, trình duyệt, bút toán, thanh toán, lưu
Công việc bên HR: khai báo tăng/ giảm BHXH, soạn HDLD, quyết định thôi việc, chốt sổ bảo hiểm, phát tờ rời BHXH, thông báo nhân viên mới qua email, gửi duyệt offer letter và gửi cho ứng viên
Làm và gửi email báo cáo doanh thu và công nợ và thứ Sáu hàng tuần và ngày cuối tháng
Làm và gửi báo cáo monthly report F&A
Làm và cập nhật file dòng tiền của tháng
Làm thanh toán các khoản thuế phải nộp
Làm các loại báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN (tháng, quý, năm), BCTC năm
Làm và gửi duyệt chi phí COM của tháng
Thực hiện các công việc GD/CT giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học và 2 năm kinh nghiệm trong cùng hạng mục tuyển dụng, hoặc 4 năm kinh nghiệm trong cùng hạng mục tuyển dụng.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng như Microsoft Office.
Có khả năng linh hoạt xử lý tình huống và chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm của nhà nước.
Ngày phép và ngày lể theo quy định.
Môi trường làm việc năng động-chuyên nghiệp.
Nghạch lương: 144,000,000 tới 180,000,000 vnđ/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: (Nằm trong CTCP Khải Toàn), Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

