Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Bùi Thị Xuân Phường Bến Thành, Quận 1, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lập hợp đồng mua bán hàng hóa, phiếu xuất nhập kho, biên bản giao nhận, xuất hóa đơn điện tử cho các công ty mình quản lý

Lập và nộp các tờ khai thuế TNDN, GTGT, TNCN

Nhập liệu hóa đơn chứng từ, sao kê ngân hàng, lập báo cáo tài chính các công ty mình quản lý

Làm hồ sơ, công văn giải trình thuế, gặp trực tiếp giải trình cơ quan thuế và quyết toán thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế

Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ tuổi từ 25 - 38

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán- tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại các công ty Dịch vụ/ Xuất nhập khẩu/ Tập đoàn đa ngành

Thành thạo tin học văn phòng, CNTT (phần mềm kế toán, hoá đơn điện tử...)

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, trung thực trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực từ 12 - 20 triệu/ tháng.

12 - 20 triệu/ tháng.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Phụ cấp ăn trưa 730K/tháng, khám sức khỏe định kỳ theo quy định

Thưởng định kỳ, thưởng ngày Lễ Tết, Lương tháng 13, 13+, tặng quà sinh nhật, quà chúc mừng các sự kiện của Công ty và CBNV

Du lịch, tham quan, teambuilding hàng quý, hàng năm

Chế độ review lương hằng năm, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích tinh thần luôn sáng tạo và cải tiến, background đồng đội phong phú đa dạng, tôn trọng sự khác biệt.

N

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin