Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH LONG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH LONG PHÁT
- Hồ Chí Minh: 49 đường số 28, P.Bình Trị Đông B, Bình Tân, HCMC, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Theo dõi doanh thu chi phí báo cáo hàng tuần, hàng tháng
Lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng quý..
Tính toán các khoản lương theo HĐLĐ
Kiểm tra đối chiếu công nợ, thu chi trên hệ thống hàng ngày
Lưu trữ các chứng từ theo quy định
Kiểm tra các hồ sơ ngân hàng, xác nhận công nợ cho khách hàng và làm việc với cơ quan thuế liên quan chuyển địa điểm (Nếu có)
Theo dõi CCDC, TSCD và phân bổ đúng quy định pháp luật
Xuất hóa đơn và các công việc khác theo phân công của KTT tại thời điểm phát sinh
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của BGĐ Công ty.
Báo cáo công việc trực tiếp cho BGĐ.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các công ty dịch vụ, du lịch
Hiểu các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán
Có khả năng giao tiếp và ứng xử khéo léo.
Có kỹ năng quản lý, Sắp xếp có hiệu quả các công việc, ưu tiên những vấn đề hoặc nhu cầu quan trọng, khẩn cấp.
Nhanh nhẹn, trung thực, chu đáo, cẩn trọng, điềm tĩnh, biết lắng nghe, kiên nhẫn. Công bằng, khách quan.
Kỹ năng vi tính: Word, Excel, Power point...
Tại CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH LONG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Ứng viên được hưởng đẩy đủ phúc lợi theo quy định của nhà nước
12 ngày phép/năm,
Tổ chức team buiding hàng năm.
Lương tháng 13,14,15,16… theo doanh số cty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH LONG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI