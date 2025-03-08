Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH LONG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49 đường số 28, P.Bình Trị Đông B, Bình Tân, HCMC, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Theo dõi doanh thu chi phí báo cáo hàng tuần, hàng tháng

Lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng quý..

Tính toán các khoản lương theo HĐLĐ

Kiểm tra đối chiếu công nợ, thu chi trên hệ thống hàng ngày

Lưu trữ các chứng từ theo quy định

Kiểm tra các hồ sơ ngân hàng, xác nhận công nợ cho khách hàng và làm việc với cơ quan thuế liên quan chuyển địa điểm (Nếu có)

Theo dõi CCDC, TSCD và phân bổ đúng quy định pháp luật

Xuất hóa đơn và các công việc khác theo phân công của KTT tại thời điểm phát sinh

Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của BGĐ Công ty.

Báo cáo công việc trực tiếp cho BGĐ.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành có liên quan, ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các công ty dịch vụ, du lịch

Hiểu các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán

Có khả năng giao tiếp và ứng xử khéo léo.

Có kỹ năng quản lý, Sắp xếp có hiệu quả các công việc, ưu tiên những vấn đề hoặc nhu cầu quan trọng, khẩn cấp.

Nhanh nhẹn, trung thực, chu đáo, cẩn trọng, điềm tĩnh, biết lắng nghe, kiên nhẫn. Công bằng, khách quan.

Kỹ năng vi tính: Word, Excel, Power point...

Tại CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH LONG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận: từ 14-18tr/tháng

Ứng viên được hưởng đẩy đủ phúc lợi theo quy định của nhà nước

12 ngày phép/năm,

Tổ chức team buiding hàng năm.

Lương tháng 13,14,15,16… theo doanh số cty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH LONG PHÁT

