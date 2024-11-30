Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47/2/16C Bùi Đình Túy, phường 24, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Trách nhiệm công việc chung:

Chịu trách nhiệm hoàn thành báo cáo tài chính và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc kế toán và chính sách công ty

Phối hợp với các phòng ban nhằm xây dựng và tối ưu các quy trình Kế Toán

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan khi cần thiết hoặc được giao.

Nhiệm vụ/Công việc cụ thể:

Hoàn thành báo cáo tài chính hằng tháng, quý, năm

Kiểm soát các nghiệp vụ kế toán đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán và chính sách công ty

Kiểm soát công nợ Nhà cung cấp, Đối tác, Khách hàng

Xây dựng và tối ưu các quy trình kế toán

Kiểm soát các hồ sơ chứng từ hợp lệ

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp.

Có kinh nghiệm trong bán lẻ là một lợi thế.

Hiểu biết về nguyên tắc kế toán và quy định tài chính.

Kỹ năng:

Thành thạo phần mềm kế toán AMIS.

Kỹ năng Excel nâng cao và quen thuộc với các công cụ phân tích dữ liệu.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Học vấn: Cử nhân Kế Toán, Tài Chính hoặc lĩnh vực liên quan.

Học vấn:

Tại Công ty TNHH Giá Kho Group Thì Được Hưởng Những Gì

15.000.000 đồng - 25.000.000 đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giá Kho Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin