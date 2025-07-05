Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam
- Hải Phòng: số 5 đường An Bình
- Trang Quan
- An Đồng
- An Dương
- HP, An Dương, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.
- Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ.
- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ.
- Kiểm soát kho hàng trên chứng từ.
- Phối hợp với các kế toán khác trong công việc.
- Lập báo cáo và nộp lên cấp trên định kỳ theo quý, tháng, tuần hoặc đôi khi là đột xuất.
- Thống kê, phân tích, xử lý số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tính toán kết quả kinh doanh thực tế của công ty vào cuối kỳ hoặc khi được yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ chuyên ngành tài chính-kế toán.
- Có kinh nghiệm tương đương với vị trí từ 3 năm trở lên
- Biết sử dụng phần mềm, có kinh nghiệm làm kho là 1 lợi thế.
- Chịu được áp lực công việc.
- Ưu tiên: nhận ứng viên đi làm ngay.
Tại Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: từ t2- t7, sáng 8h00-11h30, chiều 13h30-17h30
- Có phụ cấp, đóng BHXH đầy đủ.
- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm: 30/4, 2/9, tết dương, tết âm, lương t13,14.
- Nghỉ lễ, tết, theo quy định của nhà nước.
- Tham gia đi du lịch, team building được hưởng nhiều đãi ngộ của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI