Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: số 5 đường An Bình

- Trang Quan

- An Đồng

- An Dương

- HP, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.
- Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ.
- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ.
- Kiểm soát kho hàng trên chứng từ.
- Phối hợp với các kế toán khác trong công việc.
- Lập báo cáo và nộp lên cấp trên định kỳ theo quý, tháng, tuần hoặc đôi khi là đột xuất.
- Thống kê, phân tích, xử lý số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tính toán kết quả kinh doanh thực tế của công ty vào cuối kỳ hoặc khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm trong các ngành: xây dựng, công trình, sản xuất.
- Tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ chuyên ngành tài chính-kế toán.
- Có kinh nghiệm tương đương với vị trí từ 3 năm trở lên
- Biết sử dụng phần mềm, có kinh nghiệm làm kho là 1 lợi thế.
- Chịu được áp lực công việc.
- Ưu tiên: nhận ứng viên đi làm ngay.

Tại Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Từ 12.000.000-15.000.000vnđ. Tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm làm việc sẽ thoả thuận mức lương.
- Thời gian làm việc: từ t2- t7, sáng 8h00-11h30, chiều 13h30-17h30
- Có phụ cấp, đóng BHXH đầy đủ.
- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm: 30/4, 2/9, tết dương, tết âm, lương t13,14.
- Nghỉ lễ, tết, theo quy định của nhà nước.
- Tham gia đi du lịch, team building được hưởng nhiều đãi ngộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

