Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 5 đường An Bình - Trang Quan - An Đồng - An Dương - HP, An Dương, Quận Dương Kinh

- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.

- Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ.

- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ.

- Kiểm soát kho hàng trên chứng từ.

- Phối hợp với các kế toán khác trong công việc.

- Lập báo cáo và nộp lên cấp trên định kỳ theo quý, tháng, tuần hoặc đôi khi là đột xuất.

- Thống kê, phân tích, xử lý số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

- Tính toán kết quả kinh doanh thực tế của công ty vào cuối kỳ hoặc khi được yêu cầu.

- Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm trong các ngành: xây dựng, công trình, sản xuất.

- Tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ chuyên ngành tài chính-kế toán.

- Có kinh nghiệm tương đương với vị trí từ 3 năm trở lên

- Biết sử dụng phần mềm, có kinh nghiệm làm kho là 1 lợi thế.

- Chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên: nhận ứng viên đi làm ngay.

- Từ 12.000.000-15.000.000vnđ. Tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm làm việc sẽ thoả thuận mức lương.

- Thời gian làm việc: từ t2- t7, sáng 8h00-11h30, chiều 13h30-17h30

- Có phụ cấp, đóng BHXH đầy đủ.

- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm: 30/4, 2/9, tết dương, tết âm, lương t13,14.

- Nghỉ lễ, tết, theo quy định của nhà nước.

- Tham gia đi du lịch, team building được hưởng nhiều đãi ngộ của công ty.

